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Dünya

Hamas: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze'ye ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılarının, farklı yerlerde gerilimi tetikleyeceğini belirtti.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Hamas: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek
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Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 6 Nisan'da yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarında yaşanan artışın farklı yerlerde gerilimi tetikleyeceğini söyleyen Kasım, "(6 Nisan'da) Lübnan ve Gazze'den fırlatılan roketler, İsrail'in Kıble Mescidi'nde itikafta olanlara saldırısının ve Mescid-i Aksa'daki dini savaşı tırmandırmasının bir sonucuydu." dedi.

Kasım, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya, direniş gruplarının roket atarak karşılık verdiğini dile getirdi.

- Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

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