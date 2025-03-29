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Dünya

Hamas: İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu topraklarda meşruiyeti yoktur

Hamas, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin topraklarının tek bir karışında bile meşruiyetinin olmadığını vurguladı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Hamas: İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu topraklarda meşruiyeti yoktur
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Hamas'tan Filistin Toprak Günü'nün 49. yıldönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, "Biz tarihi topraklarımıza kök salmış durumdayız, işgalin (İsrail), kalbinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu topraklarda bir karış bile egemenliği ve meşruiyeti yoktur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te soykırım, etnik temizlik, ilhak projeleri ve Yahudi yerleşimcilerin aracılığıyla faşizan politikalar yürüttüğüne dikkat çekilerek, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı savunmanın, meşru haklarımızı geri kazanmanın ve İsrail'in tüm saldırgan işgal planlarını engellemenin tek yolu direniştir." ifadeleri kullanıldı.

Toprak Günü'nün mücadele ve direnişin ilham aldığı güçlü bir model olduğu ifade edilen açıklamada, "Aksa Tufanı"nın Filistin halkına ve topraklarına ilişkin tüm planları bertaraf eden güçlü bir mücadele sembolüne dönüştüğü vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının İsrail'i topraklarından kovana kadar, topraklarına bağlı kalacağına işaret edilerek, başkenti Kudüs olan tam bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasının mücadelesinin süreceği kaydedildi.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deyr Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

FİLİSTİNLİLER TOPRAKLARININ YÜZDE 15'İNİ KULLANABİLİYOR

Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

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