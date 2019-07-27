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Hamas İsrail'in Kudüs'teki yıkımına karşı duran Çin'in tutumunu takdir etti

Hamas Hareketi, Sur Bahir bölgesinde Filistinlilere ait evlerin İsrail tarafından yıkılmasına karşı Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) tutumunun takdirle karşılandığını açıkladı.

  • AA
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Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde İsrail tarafından gerçekleştirilen yıkımlara karşı olduğunu belirtmesinin takdirle karşılandığı bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuku destekleyen açıklamalarından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, Çin yönetiminin Orta Doğu'da istikrar ve adaletin tecellisine bağlılığını yeniden ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada Çin yönetimi ve uluslararası etkin kurumlara BM'de bu tehlikeli konuya karşı olmaya devam etmeleri ve İsrail işgalinin sonlandırılması için daha fazla çaba göstermeleri çağrısı yapıldı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Wu Haitao, 23 Temmuz'da Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Sur Baher bölgesindeki Filistinlilere ait evlerin yıkılmasının derhal durdurulması gerektiği, ilgili tarafların işgal altındaki bölgelerde tüm yerleşim faaliyetlerine son vermeleri ve sivillere karşı şiddeti önleyici tedbirler almaları gerektiğini söylemişti.

Wu Haitao, BM Güvenlik Konseyinin "İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gayrimeşru yerleşim bölgeleri kurmayı durdurması" yönünde aldığı 23 Aralık 2016'daki 2334 sayılı kararının etkin şekilde uygulanması gerektiğini kaydetmişti.

- İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEKİ YIKIMLARI
 

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki bazı binaların Ayrım Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan yaklaşık 100 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçleri, pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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