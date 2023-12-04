Hamas, İsrail'in ''tecavüz'' iddialarını yalanladı

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamayla, İsrail medyasında yer alan "tecavüz" iddialarına cevap verildi.

Açıklamada, "İsrail'in, direnişin imajını karalamak ve İsrailli esirlere gösterilen insani ve ahlaki muameleyi gizlemeyi amaçlayan yalanlarının" reddedildiği belirtildi.

Söz konusu iddianın da "direnişin Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivaline katılanları hedef aldığı, Şifa Hastanesini askeri amaçlar için kullandığı ve çocukların başını kestiği" gibi İsrail'in asılsız diğer iddialarının devamı olduğu vurgulanan açıklamada, basın kuruluşlarına İsrail'in yalanlarının ve taraflı propagandasının tuzağına düşmeme ve bilgileri teyit etme çağrısı yapıldı.

İsrail makamlarının kasım ayında yaptığı bir soruşturmada, "7 Ekim'de gerçekleşen saldırılarda Filistinli silahlı kişilerce kadınlara tecavüz edildiği yönünde binlerce video ve tanık ifadesinin toplandığı" ifade edilmişti.

Haaretz gazetesi, 18 Kasım'da polis soruşturmasına dayandırdığı haberinde, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere ateş açtığını yazmıştı. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.