23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8623
  • 6,4822
  • 281.11
  • 99547.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına sert tepki gösterdi

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise tüm dünyadaki Müslümanların kalplerinin buluştuğu noktadadır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

"Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız"

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

Akçakale'den teröristlere 'Ölürüm Türkiyem' mesajı

Akçakale'den teröristlere 'Ölürüm Türkiyem' mesajı

'Suriyeli Kürtlerin tek düşmanı YPG/PKK'

'Suriyeli Kürtlerin tek düşmanı YPG/PKK'

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Azerbaycan'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Görüntüler El Bab'dan! Ve geliyorlar

Teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi

Teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

İşte 'Barış Pınarı'nda TSK´ya destek veren Milli Suriye Ordusu

İşte 'Barış Pınarı'nda TSK´ya destek veren Milli Suriye Ordusu

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Terör örgütünden hain saldırı!

Terör örgütünden hain saldırı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA