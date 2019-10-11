Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise tüm dünyadaki Müslümanların kalplerinin buluştuğu noktadadır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.