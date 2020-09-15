Hamas lideri, Abbas ile görüştü

AA 15 Eylül 2020 Salı 20:40 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 20:40

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la "İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmalarıyla mücadele, Yüzyılın Anlaşması planı ve ilhak" konularını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistin Büyükelçiliğinde Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur'la bir araya gelen Heniyye, burada Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde Heniyye, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği plan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmalarıyla mücadele konularında atılan adımların güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Heniyye, Büyükelçi Debbur'la görüşmesinde de Filistin'de safların birleştirilmesi ve Filistin halkının asil duruşunun güçlendirilmesi için sarf edilen çabalara işaret etti.

Hamas lideri ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) "Filistin'in iç işlerinin düzene sokulması, Filistin'deki ve yurt dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir Filistin Ulusal Konseyi seçilmesi" çağrısında bulundu.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise "Abbas'ın, Heniyye ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin ulusal davasına karşı kurulan komplolarla mücadeleyi destekleyen tüm çabaları onayladığını ve desteklediğini ifade ettiği" aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.