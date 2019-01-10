Hamas lideri Haniye’nin Rusya ziyareti iptal edildi

Rus Interfax haber ajansının Filistin’in Rusya büyükelçisinden aldığı bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin önümüzdeki hafta Rusya’nın başkenti Moskova’ya yapacağı ziyareti belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

İsmail Haniye’nin 15 Ocak’ta Moskova’ya gelerek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyordu.

2018’in kasım ayında Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsmail Haniye'nin, Gazze'deki ofisinde Rusya'nın Filistin Büyükelçisi Haydar Raşid ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Raşid’in Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova davetini Haniye’ye ilettiği ifade edilmişti.