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Dünya

Hamas lideri Heniyye: 'Filistin'den vazgeçen hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 'İsrail'i tanımayacağız. Silahlarımızı bırakmayacağız. Direnmeye devam edecek ve Filistin'den vazgeçen hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 22:50 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:50
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Aksa'nın fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 51. yılı dolayısıyla, Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Heniyye, İsrail-BAE arasındaki anlaşmaya değindi.

Heniyye, "Normalleşme anlaşması, başta Filistin halkımız olmak üzere Arap ve İslam ümmeti ve dünyanın özgür insanları için olumsuz ve acı verici anlamlar taşıyor." dedi.

Bugün yapılan tüm planların Kudüs şehrini Yahudileştirmeyi, Mescid-i Aksa'yı bölmeyi ve Müslümanların Aksa'da ibadet yapmasını engellemeyi hedeflediğini vurgulayan Heniyye, "İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşması, 1969'da Mescid-i Aksa'da çıkan yangından daha az tehlikeli değildir." diye konuştu.

- "FİLİSTİN'DEN VAZGEÇEN HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Mescid-i Aksa'yı, stratejik zorluklar ve tehlikeler karşısında korumak için üç boyuttan oluşan kapsamlı bir strateji ve plan yapılmasının her zamankinden daha fazla gerekli olduğuna vurgu yapan Heniyye, bu planı da "ulusal birliğin yeniden kurulması, başta askeri olmak üzere halk, siyaset ve yargı düzeyinde direnişin başlatılmasının yanı sıra Müslüman ve Arap dünyası ile ilişkilerin düzenlenmesi" şeklinde sıraladı.

Heniyye son olarak da "İsrail'i tanımayacağız. Silahlarımızı bırakmayacağız. Direnmeye devam edecek ve Filistin'den vazgeçen hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

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