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Dünya

Hamas lideri Heniyye, Lübnan'daki temasları kapsamında Nasrallah ile ''Kudüs'ün Kılıcı''nı ele aldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

AA29 Haziran 2021 Salı 13:54 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:04
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye ve beraberindeki Hamas heyetinin, başkent Beyrut'ta Nasrallah ile İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşılık direnişin başlattığı Kudüs'ün Kılıcı operasyonunu detaylarıyla ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Heniyye ile Nasrallah görüşmesinde ayrıca "Hamas ile Hizbullah arasındaki derin ilişkilerin teyidine vurgu yapıldığı" ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail saldırıları sonrası çıktığı yurt dışı turu kapsamında Mısır, Fas ve Moritanya'yı ziyaret etmişti.

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