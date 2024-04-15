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Dünya

Hamas lideri Heniyye'nin bir torunu daha hayatını kaybetti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail ordusunun Ramazan Bayramında düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Hamas lideri Heniyye'nin bir torunu daha hayatını kaybetti
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bayramlaşmaya giden ailesiyle aynı araçta bulunan ve İsrail'in araca düzenlediği saldırıda yaralanan küçük Melek, doktorların tüm çabalarına rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle kurtarılamadı.

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

İsrail basınına göre "Heniyye'nin oğullarına suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

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