Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.

HAMAS: CEZASIZ KALMAYACAK

Heniyye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Heniyye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

HENİYYE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ



Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı. Heniyye son olarak bu törende görüntülendi.

Son dakika... Hamas lideri Heniyye Tahran'da öldürüldü

Star Gazetesi