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Dünya

Hamas lideri Heniyye'nin son görüntüsü ortaya çıktı

Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye, son olarak dün katıldığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görüntülendi.

Star Gazetesi31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
Hamas lideri Heniyye'nin son görüntüsü ortaya çıktı
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.

HAMAS: CEZASIZ KALMAYACAK

Heniyye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Heniyye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

HENİYYE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ

Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı. Heniyye son olarak bu törende görüntülendi.

Son dakika... Hamas lideri Heniyye Tahran'da öldürüldü

Star Gazetesi

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