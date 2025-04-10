Hamas: Netanyahu, Gazze'yi Arap derinliklerinden tamamen izole etmeye çalışıyor

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Refah'ta evlerin ve yerleşim alanlarının bombalanması ve altyapının tahrip edilmesinin, Filistin halkına karşı yürütülen acımasız imha savaşında tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, bunun, Netanyahu'nun tüm dünyanın gözü önünde işlemeye kararlı olduğu savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve uluslararası hukuka yönelik apaçık ihlalleri işleyerek askeri zafer elde etme yolunda yaptığı bir girişim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun 'Philadelphi Koridoru 2' adını verdiği yapının kurulmasına ilişkin açıklaması ve İsrail ordusunun Refah kentinde bir oldubittiyi dayatma, sakinlerini zorla yerinden etme ve şehri Mısır sınırındaki tampon bölge olarak bilinen bölgeye dahil etme eylemleri, Gazze'yi Arap derinliklerinden tamamen izole etmeyi ve Filistin halkını Gazze Şeridi'nden dış dünyaya açılan tek kapı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden seyahat etmekten mahrum bırakmayı hedeflediğini teyit ediyor." denildi.

Refah'ta yaşananların, soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme politikasının açık bir örneğini teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeydeki sessizlik ile İsrail hükümetine karşı kararlı ve caydırıcı önlemlerin olmayışının tüm bu suçların işlenmesine izin verdiği vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, bunu durdurmak için uluslararası toplumun ve Arap ve İslam ülkelerinin acilen harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İslam ümmetine ve dünyadaki tüm "özgür halklara", İsrail'in sürdürdüğü bu suçlar karşısında seslerini yükseltmeleri ve bu saldırılara son verecek ve İsrail'in Filistin halkını yerinden etme ve davasını tasfiye etme planlarını boşa çıkaracak etkili tutumlar sergileyerek baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.