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Hamas rehinelerin listesini teslim etti! Gazze'de ateşkes başladı

İsrail, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12:15'te başlayacağını duyurdu. İsrail Gazze'nin Refah kentinden çekilmeye başladı. Rehine takasının 17.00'da yapılacağı duyuruldu.

AA19 Ocak 2025 Pazar 11:08 - Güncelleme:
Hamas rehinelerin listesini teslim etti! Gazze'de ateşkes başladı
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İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğruladı.

Hamas'ın bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiği duyurulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı 3 kadın esirin isimlerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.

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