İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0181
  • EURO
    37,146
  • ALTIN
    3362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas şartını açıkladı: İsrail ateşkes taahhütlerini yerine getirene kadar askıda
Dünya

Hamas şartını açıkladı: İsrail ateşkes taahhütlerini yerine getirene kadar askıda

Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini bildirdi. 'Üzerimize düşen tüm sorumlulukları belirlenen zamanda yerine getirdik.' diyen Hamas, işgalci İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirene kadar anlaşmanın askıda kalacağını belirtti.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 23:48 - Güncelleme:
Hamas şartını açıkladı: İsrail ateşkes taahhütlerini yerine getirene kadar askıda
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu gerçekleşmesi planlanan esir takasını askıya aldığı hatırlatıldı.

Kassam Tugayları'nın askıya alma kararını esir takasının yapılacağı tarihten 5 gün önce duyurduğuna işaret edilen açıklamada, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtildi.

İsrail'in ihlallerine rağmen Hamas'ın ateşkes anlaşması maddelerinin tümünü yerine getirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Hamas olarak, üzerimize düşen tüm sorumlulukları belirlenen zamanda yerine getirdik." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in ise ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu maddeler şöyle sıralandı:

"Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmedi. Tıbbı malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verildi."

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.