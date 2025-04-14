Hamas şartını açıkladı: Tüm rehineleri serbest bırakırız

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 118 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1613 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 233 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 983'e, yaralıların sayısının da 116 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

HAMAS: GAZZE'YE SALDIRILARIN SONA ERMESİ GARANTİ EDİLİRSE TÜM REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu basına yaptığı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ateşkesi engelleyen tarafın İsrail olduğunu kaydeden al-Nunu, "Bu konu, esirlerin sayısı değil. Mesele işgal güçleri sorumluluklarını yerine getirmemesi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemesi ve savaşı sürdürmesi" ifadelerine yer verdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "düşman olduğunu ve tutuklanması gerektiğini" söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını şiddetle kınadı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde bir hastaneye baskın düzenleyerek 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan 10 esirin serbest bırakılmasını amaçladıklarını söyleyen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'la tüm İsrailli esirlerin salıverileceği bir anlaşmaya varması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı san 24 saatte 39 artarak 50 bin 983'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin yönetimine 2025-2027 yıllarında toplamda yaklaşık 1,6 milyar avro değerinde mali yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, Gazze Şeridi'nde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı olmak üzere 400'den fazla okulu doğrudan hedef aldığı bildirildi

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönemeyeceği uyarısında bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Gazze'nin yeniden inşası için gerekli finansmanı toplamak amacıyla bağış platformu girişimi başlatacaklarını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki durumu "felaket" olarak nitelendirdi

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 10 Filistinliyi, "sağlık durumları kötü bir şekilde" serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in asker açığı konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimini uyardığı bildirildi

10:06 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

09:16 İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı

00:32 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarla yüz binlerce Filistinliyi bölgeden sürdüklerini açıkladı

00:01 Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve bazı noktaları vurdu