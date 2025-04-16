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Dünya

Hamas şartlarını açıkladı: Hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, hareketin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmadan, bölgeden çekilmeden ve ciddi bir esir değişimini kapsamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Hamas şartlarını açıkladı: Hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
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İran'ın başkenti Tahran'da Filistin Halkını Savunma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Kaddumi, "Halkımızın çıkarlarını dikkate almayan hiçbir ateşkes önerisi uygulanabilir olmayacaktır." dedi.

Kaddumi, "Halkımız ile tüm ulusal ve İslami gruplar arasında, saldırıyı tamamen durdurmayan, işgalci ordunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini garanti altına almayan ve ciddi bir esir takası anlaşması içermeyen herhangi bir anlaşmayı reddetme konusunda tam bir fikir birliği bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in her geçen gün artan bir hızla Gazze Şeridi'ndeki soykırıma devam ettiğine işaret eden Kaddumi, "soykırımın ABD ve Batılı ülkelerin yeşil ışık yakması sonucu gerçekleştiğini" kaydetti.

"ETKİLİ BASKI HAREKETLERİ BAŞLATILMALI"

Kaddumi, "Bugün mesele artık Gazze'ye destek açıklamak ya da dayanışma göstermekten öteye geçti. İslam ülkelerinde Filistin'i desteklemek için somut adımlar atılmalı ve etkili baskı hareketleri başlatılmalıdır." diye konuştu.

"Birçok Arap ve İslam ülkesinin, İsrail ordusunun suçlarını durdurmak için herhangi bir somut adım atmadığını" ifade eden Kaddumi, İsrail'e karşı küresel boykotun, "önemli ve etkili direniş yöntemlerinden" biri olduğunu aktardı.

Kaddumi, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşum, daha fazla Filistin ve Arap toprağını işgal etmeyi ve katliamları sürdürmeyi hedefleyerek, büyük İsrail devletini kurma planlarını gerçekleştirmeye çalışıyor."

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