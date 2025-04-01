Hamas: Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti vahşi savaşını sürdürüyor

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlatan soykırımcı İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da katliamlarını sürdürüyor.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı vahşi savaşını sürdürüyor. Faşist ordusu ise Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerleşim bölgelerine ve sığınmacı çadırlarına yönelik barbarca bombardımanını artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırıların uluslararası toplumun gözleri önünde "İsrail'in soykırım ve zorunlu göç politikası" çerçevesinde ve intikam amacıyla gerçekleştiği, savunmasız siviller ile sığındıkları kampları hedef aldığı vurgulandı ve söz konusu saldırıların artması kınandı.

ABD'nin "uluslararası hesap verebilirlik araçlarını devre dışı bırakma" girişimlerinin de kınandığı açıklamada, bu durum "Filistin halkına karşı soykırım savaşına doğrudan ortaklık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Arap ve İslam dünyasındaki devletler ve halklarına, "İsrail'in işlediği suçları ve uluslararası insani hukukun açık ihlallerini durdurmak" için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:06 Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinin doğu ve güney bölgelerine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu

05:36 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını artırmasını kınadı ve uluslararası topluma İsrail ordusunun işlediği suçları durdurmaları için harekete geçme çağrısında bulundu

00:41 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Yahudi Gücü Partisi'nden Yitzhak Kroizer'i İsrail Meclisi'nin (Knesset) dışına itmek için kabinedeki görevinden kısa süreliğine istifa ettiği bildirildi

00:40 İsrail basını, hükümetin Gazze Şeridi'nde 40 gün sürecek geçici ateşkes için yeni teklif sunduğunu yazdı

00:11 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından "yoğun bombardıman ve kara operasyonu" nedeniyle 10 günde 322 çocuğun öldürüldüğünü, 609 çocuğun da yaralandığını bildirdi

00:08 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 8 Filistin Kızılayı çalışanının görev başındayken İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı