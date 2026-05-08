Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye: İsrail müzakere masasındaki şartlarını silahla kabul ettirmeye çalışıyor

Hayye, İsrail ordusunun 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan oğlu Azzam el-Hayye'nin hayatını kaybetmesinin ardından video mesaj yayınladı.

Oğlu Azzam'ın şehit olma şerefine nail olduğu için Allah'a hamd eden Hayye, bunun, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Hayye, "İsrail, Filistinlilerle silah yoluyla müzakere etmeye alışmıştır. Geçen sene Filistin müzakere heyetini hedef alan saldırı da (Eylül 2025'te İsrail ordusunun, Katar'da Hamas heyetinin konutunu hedef alan hava saldırısı) bu bağlamda gerçekleşen bir saldırıydı." dedi.

"İsrail, Gazze'deki liderleri ve onların ailelerini hedef alarak istediğini elde edebileceğini zannediyor ama bu sadece bir kuruntu. Bu koşullar altında bunu başarmaları ve istediklerini elde etmeleri imkansız." diyen Hayye, onlara yol gösteren pusulanın Filistin halkının meşru siyasi hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

