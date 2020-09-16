DHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:00

İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı anlaşmanın ardından Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulmasının ardından Hamas’tan ilk açıklama geldi. Hamas Sözcüsü, “ İsrail’i son kez uyarıyoruz” dedi.