Katil İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Hamas sözünü tutuyor: 3'ü daha teslim edildi

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Hamas'ın ceset kalıntılarını gerekli testlerin yapılması için teslim ettiği kaydedildi.

Hamas ve İsrail'in onayıyla Kızılhaç heyetinin teslim aldığı ceset kalıntılarının İsrailli yetkililere verildiği ve İsrail'e ulaştığı aktarıldı.

Kalıntıların kimlik tespiti için adli tıp kurumuna ulaştırıldığı belirtildi.

Cesetlerin kimlere ait olduğunun sabah saatlerine kadar açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlere ait 11 cesedin kaldığı aktarılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), federal hükümetin Gazze'deki yaralı ve travma geçirmiş çocukların ülkede tıbbi ve psikolojik yardım alabilmelerini sağlayacak bir yol bulmasını talep etti.

Hamas, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren soykırım savaşını meşrulaştıran açıklamalarını eleştirerek, Merz'den bu tür suçları meşrulaştırmaktan vazgeçmesini istedi.

03.32 Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedin kalıntılarını İsrail'e ulaştırılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), dünyadaki gazeteci cinayetlerinin yaklaşık 10'da 9'unun hala aydınlatılamadığını, Gazze'nin şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer olduğu bildirdi.

00:00 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaları, Filistinli Nidal Cebbara'nın düğün günü sevincini kursağında bıraktı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, 28 Ekim'de Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetmişti