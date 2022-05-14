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Dünya

Hamas ''tehlikeli tırmanış'' diye nitelendirdi: Bu bir provokasyondur

Hamas, İsrailli fanatik Yahudi grupların, yarın Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yapma çağrılarını 'açık bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli tırmanış' olarak nitelendirdi. Hamas Sözcüsü HazIm Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bir tırmanış olmasının yanı sıra halkımızın ve milletimizin duygularına yönelik bir provokasyondur.' dedi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
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Hamas Sözcüsü HazIm Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Yarın Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları tehlikeli bir tırmanış olmasının yanı sıra halkımızın ve milletimizin duygularına yönelik bir provokasyondur." ifadesini kullandı.

Kasım, baskın çağrılarının açık bir çatışmaya yol açacağını ve tüm sonuçlarından İsrail'in sorumlu olacağını kaydetti.

Sözcü Kasım, Mescid-i Aksa'ya tekrarlanan baskınların oldubittiyi dayatmakta başarı sağlayamayacak umutsuz girişimler olduğunu ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olduğu yönündeki tarihi gerçekleri değiştirmeyeceğini aktardı.

Kasım, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'deki Filistinlilere Tel Aviv'in işgal planlarını engellemek için Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri çağrısında bulundu.

Son zamanlarda İsrailli fanatik Yahudi gruplar, Nekbe gününe denk gelen 15 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması çağrısında bulunmuştu.

- Nekbe'nin 74. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

  • hamas
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