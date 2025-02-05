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Dünya

Hamas, Trump'ın açıklamasına tepki göstererek Filistin halkının buna izin vermeyeceğini duyurdu

Hamas, Filistin halkının hiçbir devletin toprağını işgal etmeye ve kendilerine vesayet dayatmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Hamas, Trump'ın açıklamasına tepki göstererek Filistin halkının buna izin vermeyeceğini duyurdu
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Hamas yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin söylediklerine tepki gösterdi.

Trump'ın Filistin halkını Gazze'den çıkarmayı ve ardından orayı işgali amaçlayan açıklamalarının "en sert" şekilde kınandığı açıklamada, "Trump'ın açıklamaları Filistin halkına ve onların davasına düşmancadır ve bölgede istikrara hizmet etmiş olmayacaktır ve 'ateşe benzin dökmek' anlamında olacaktır. Bizler, dünyadaki hiçbir devletin topraklarımızı işgal etmesine ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurmak için kandan nehirleri akıtan yüce halkımız üzerinde vesayet kurmasına izin vermeyeceğimizi vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Amerikan yönetimine ve Trump'a Filistin halkının doğal topraklarındaki hakları ve uluslararası hukukla çelişen sorumsuz bu açıklamalarından vazgeçmesi çağrısında bulunan Hamas; Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlere, "Trump'ın açıklamalarının ardından acilen bir araya gelerek Filistin halkını ulusal haklarını, kendi kaderini tayin hakkını ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını sağlayan güçlü ve tarihi bir tavır almaları"nı istedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu dile getiren Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması." iddiasında bulunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını ileri sürmüştü.

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