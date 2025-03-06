Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hamas'a yönelik tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kasım, "Bu tehditler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasıyla ilgili meseleleri zorlaştırıyor ve işgalci hükümeti de ateşkes anlaşmasını uygulamama yönünde cesaretlendiriyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes için imzalanan bir anlaşmanın varlığını vurgulayan Kasım, "ABD de bu anlaşmaya arabulucu olan ülkelerden biri. Anlaşma ise tüm esirlerin 3 aşamada serbest kalmasını içeriyor ve Hamas da birinci aşamada üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdi." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine yanaşmadığını dile getiren Kasım, ABD yönetiminin ikinci aşama müzakerelerinin başlatılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." demişti.

Trump, Hamas liderlerine çağrıda bulunarak, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinli Ali Aşur Ali el-Batş'ın, İsrail'in Necef Hapishanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının ana maddelerinden biri olan insani yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, temel ihtiyaç ürünlerine fahiş fiyatlar nedeniyle ulaşamıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkmaya başladığı belirtildi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine yönelik tehditleriyle "İsrail hükümetini ateşkesi uygulamaması yönünde cesaretlendirdiğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik "Esirleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" açıklamalarına ilişkin yaptığı yorumda, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" dedi.

04.32 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik açıklamalarına ilişkin, "Halkımız veya Gazze'deki direnişçileri hiçbir zaman sorun olmadı. Sorun her zaman işgaldi (İsrail'di)." ifadelerini kullandı.

03.34 ABD'nin New York kentinde polis, Columbia Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için tekrar eyleme başlayan öğrencilere müdahale etti.

02.01 ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için tekrar eyleme başladı.

01.15 Hamas'ı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, rehinelerin derhal bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

00.27 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv yönetimine, kendisinin İsrail'e ve bölgeye yapacağı ziyarete kadar ateşkesi koruması çağrısında bulundu.

00.05 Filistinli bir kaynak, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğünü söyledi.