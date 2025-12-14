İSTANBUL 12°C / 7°C
Dünya

Hamas, üst düzey askeri kaybı resmen doğruladı

Gazze'deki gerilim sürerken Hamas, önemli bir komutanını kaybettiğini resmen açıkladı.

14 Aralık 2025 Pazar 13:31
Hamas, üst düzey askeri kaybı resmen doğruladı
Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, yayınladığı videolu açıklamada, İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Raed Saad'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya bugün yayınladığı videolu açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Raed Saad'ın dün düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olduğunu doğruladı.

Halil el-Hayya, "İsrail'in devam eden ihlalleri, dün gerçekleşen bir Hamas komutanının suikasti de dahil olmak üzere, göz önüne alındığında, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü olan ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail'i ateşkes anlaşmasına uymaya ve uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

