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Dünya

Hamas yetkilisi: Aksa Tufanı, İsrail efsanesini sonlandırdı

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Aksa Tufanı saldırısının, '76 yıllık İsrail efsanesini sonlandırdığını ve Filistin meselesini tekrar dünya gündeminin zirvesine taşıdığını' söyledi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
Hamas yetkilisi: Aksa Tufanı, İsrail efsanesini sonlandırdı
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İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması sonrasında serbest kalarak yurtdışına gönderilen Filistinlilerin Kahire'de karşılanması töreninde konuşan Derviş, "15 ay süren yerinden edilme, evsizlik, felaketler ve tonlarca bombaya rağmen, Filistin halkını zafere ve özgürlüğe taşıyan Kassam Tugayları'nın kahramanlığının daha da belirgin hale geldiğini" ifade etti.

Derviş, yaşananların İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve inancını kıramadığını kanıtladığını belirtti.

"İSRAİL GÜCÜNÜN ZAYIFLIĞI ORTAYA ÇIKTI"

"İşgalci İsrail'in sisteminin 7 Ekim'de 1 saat içinde çökmesiyle İsrail gücünün zayıflığı ortaya çıktı." diye konuşan Derviş, İsrail'in ABD'nin desteğiyle ayakta durduğunu ifade etti.

Aksa Tufanı saldırılarının 76 yıllık İsrail efsanesine son verdiğini kaydeden Derviş, Filistin'in dünyanın bir numaralı meselesi haline geldiğini ve savaşın Filistin meselesini yeniden küresel düzeyde ön plana çıkardığını kaydetti.

  • Hamas liderlik konseyi
  • Muhammed Derviş Aksa Tufanı
  • Filistin meselesi

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