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Dünya

Hamas yetkilisi Hayye: Sözde barış planıyla mücadelenin yolu direniştir

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planıyla mücadele etmenin yolunun direnişten geçtiğini söyledi.

AA13.02.2020  07:41 - Güncelleme: 13.02.2020  07:41

İsrail hapishanelerinde 18 yıl geçirdikten sonra pazartesi günü serbest bırakılan Filistinli Hazım Haseneyn'in onuruna düzenlenen törende konuşan Hayye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben "Hamas'ı tehdit ediyorsan, bil ki o seni buradan söküp çıkaracak. Seni bu topraklardan atma sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sözde barış planına sözlü ve fiili olarak karşı koyma çağrısında bulunan Hayye, "İsrail ile ilişkiler kesilmediği ve güvenlik koordinasyonu sona ermediği sürece kimse bizim Yüzyılın Anlaşması'na karşı olduğumuza inanmaz. Sözde barış planıyla mücadele etmenin yolu direniştir." dedi.

Bu arada, Binyamin Netanyahu 9 Şubat'ta, "atılan roketlere ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlara karşılık Gazze'ye askeri bir operasyona hazırız." açıklaması yapmıştı.

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