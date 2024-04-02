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  • Hamas yetkilisi iddialar hakkında konuştu: Halkımız Filistinli olmayan bir gücün varlığını reddediyor
Dünya

Hamas yetkilisi iddialar hakkında konuştu: Halkımız Filistinli olmayan bir gücün varlığını reddediyor

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinli olmayan bir gücün varlığını istemediklerini belirtti.

AA2 Nisan 2024 Salı 11:46 - Güncelleme:
Hamas yetkilisi iddialar hakkında konuştu: Halkımız Filistinli olmayan bir gücün varlığını reddediyor
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Rişk, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımlara izin verilmesi durumunda bölgede Birleşmiş Milletler (BM) gücü konuşlandırılacağı konusunda basında çıkan haberleri değerlendirdi.

Söz konusu haberlerin "asılsız" olduğunu ve "isimsiz kaynaklara dayandığını" belirten Rişk, Hamas'ın Gazze'de sadece BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini onayladığını ifade etti.

Rişk, "Eğer ateşkes konusunda anlaşmaya varılırsa, gözlemci unsurların değil, anlaşmaya garantör olacak ve işgalcinin (İsrail) buna bağlılığını garanti edecek devletlerin olması gerekir. Halkımız topraklarında Filistinli olmayan bir gücün varlığını reddediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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