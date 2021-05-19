AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:18

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Cemal et-Tavil AA muhabirine verdiği röportajda, Filistin'deki gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Filistin'deki grevle ilgili, 1948'den bu yana İsrail ile mücadele tarihinde ilk kez, Filistinlilerin ortak bir olayda halk ve coğrafi olarak bir araya geldiğine dikkati çeken Tavil, "Bu herkesin savaşı, genel grev ortak bir karar olup tüm ulusal ve İslamcı gruplar bunun içinde. İslami direniş hareketi de grevi büyük bir güçle desteklemektedir." dedi.

Tavil, "Siyonist düşman, ahmaklığı, doğrudan yoğun ve vahşi saldırısıyla duygusal yalnızlık yaşayan Filistin halkını meydanda birleşmeye itmiştir." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının Kudüs ve direnişin onları birleştirdiği gibi, nerede olurlarsa olsunlar birleştirecek bir liderliğe ihtiyaçları var." diyen Tavil, şöyle devam etti:

"Bu birlik, var olan Filistin kurumlarına ya ayaklanan halka katılmaları ya da kurumdan dışarı çıkmak isteyen kişilerin üzerine kapatılan dükkanlardan ibaret olacakları yönünde bir dayatmada bulunacak. Bizim kanlarımız üzerine yükselmek isteyen Siyonist düşmana, 'Yerinde dur. İslam dünyası ve Arap halkları üzerine gelmeden geri dönüş için bu bir fırsatındır.' diyorum."

Tavil, Filistin halkının yenilgiler sayfasını kapattığını ve zaferler yazmaya başladığını artık hedeflerine ulaşmadan hiçbir şekilde rahat etmeyeceğini söyleyerek, "ilk zaferin de direniş tercihi üzerine birleşmek" olduğunu belirtti.

Hamas yöneticisi, "Şu an gerekli olan birbirimizi hayal kırıklığına uğratmamak, Kudüs'ün hepimizin davası olduğunu ve Mescid-i Aksa'nın bu mübarek topraklarda var oluş nedenimiz olduğunu hissetmektir." şeklinde konuştu.

- Filistin halkı meydanda kalmaları gerektiğini hissediyor

Tavil, "Filistin halkı yaralı kahraman Gazze üzerindeki baskıyı hafifletmek ve hedeflerine ulaşmak için her şeyden önce Kudüs kuşatmasını kaldırmak, yerleşimci saldırılarını durdurmak, topraklara el koyma, 'Yüzyılın Anlaşması'nı' ve ilhak projesini engellemek için meydanda kalmaları gerektiğini hissediyor." dedi.

"Hedeflerimiz büyük. Kudüs için bu direniş ve zaferle, meseleyi öncelikli faktöre geri döndürdük. Denizinden nehre kadar işgal edilmiş topraklar." diyen Tavil, hedeflerini gerçekleştirene ve Gazze yeniden imar edilene kadar meydandan ayrılmalarının mümkün olmadığını söyledi.

İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırganlığı konusundaki tutumlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saygılarını sunan Tavil, "Bunlar dünyanın hiç yaşamadığı yeni günlerin habercisidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle dün, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap nüfuslu beldelerde genel greve gidilmişti.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti.