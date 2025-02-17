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Dünya

Hamas yetkilisine suikast! Muhammed Şahin, katledildiği doğrulandı

Hamas, işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlediği hava saldırısında askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in yaşamını yitirdiğini doğruladı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Hamas yetkilisine suikast! Muhammed Şahin, katledildiği doğrulandı
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinde bir aracı hedef aldığına işaret edildi.

Söz konusu hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden olan Muhammed Şahin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

SİYONİST DÜŞMAN BEDELİNİ ÖDEYECEK

Açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluğu altına kalacak." ifadesi kullanıldı.

Hamas açıklamasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılarıyla direnişin iradesini kıramayacağına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sayda'da düzenlenen hava saldırısında, "Lübnan'daki Hamas operasyonları departmanı başkanı" Muhammed Şahin'in öldüğü aktarıldı.

Şahin'in "Lübnan'dan İsrail'e karşı saldırılar düzenlediği" öne sürülen açıklamada, Şahin'in Hamas içinde önemli bir isim olduğu ve İsrail'e karşı düzenlenen saldırıların sorumlusu olduğu savunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise söz konusu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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