İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas yöneticisi ortaya çıktı: Suikast girişiminin ardından ilk kez konuştu
Dünya

Hamas yöneticisi ortaya çıktı: Suikast girişiminin ardından ilk kez konuştu

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, 9 Eylül'de Katar'da İsrail tarafından düzenlenen suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyuna görüntülendi. Hayye, 'Gazze'de yaşanan katliam ve yıkım, evlat acımı unutturuyor.' dedi.

AA5 Ekim 2025 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Hamas yöneticisi ortaya çıktı: Suikast girişiminin ardından ilk kez konuştu
ABONE OL

İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hayye, Hamas tarafından yayımlanan videoda, "Gazze'de yaşanan katliam ve yıkım, evlat acımı unutturuyor." dedi.

Hayye, "Benim için işgalci İsrail tarafından öldürülen herhangi bir Filistinli çocuk ile kendi çocuklarım arasında bir fark yok." ifadesini kullandı.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.