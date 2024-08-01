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Dünya

''Hamas'ın askeri lideri Dayf şehit oldu'' iddiasına Hamas'tan yalanlama

İşgalci İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın askeri lideri Muhammed ed-Dayf'ı şehit ettiğini öne sürdü. İddiayı yalanlayan Hamas liderlerinden Mahmud Merdavi, 'Dayf'ın durumu iyi ve işgalcilerin kendisine düzenlenen suikastla ilgili iddialarını dinliyor.' dedi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
''Hamas'ın askeri lideri Dayf şehit oldu'' iddiasına Hamas'tan yalanlama
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İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde 13 Temmuz'da hedef aldığı Dayf'ın ölümünün doğrulandığı iddia edildi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatının düzenlediği suikastta Dayf'ın ölümünün doğrulandığını kaydetti

HAMAS YALANLADI

İddiayı yalanlayan Hamas liderlerinden Mahmud Merdavi, "Dayf'ın durumu iyi ve işgalcilerin kendisine düzenlenen suikastla ilgili iddialarını dinliyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, bu saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Dayf ve Kassam'ın Han Yunus lideri Rafi Selame'yi hedef aldığını savunmuştu.

Hamas, Dayf'ın öldürüldüğü iddiasını yalanlamış, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı katliamlarını "örtmek için bu isimleri öldürdüğü bahanesini kullandığını" belirtmişti.

- İsrail basınının "hayalet komutan" olarak tanımladığı isim: Dayf

Han Yunus'taki kampta Filistinli bir mülteci ailenin çocuğu olarak 1965'te doğan Dayf, 1987'de henüz yeni kurulma aşamasında olan Filistinli direniş hareketi Hamas'a katıldı.

İsrail'in 1989'da Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırı sırasında gözaltına aldığı Dayf, 16 ay yargılama olmadan İsrail hapishanelerinde tutuldu.

Dayf, serbest kaldıktan sonra Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları bünyesinde İsrail'e karşı çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdi.

Muhammed Dayf, Kassam Tugaylarının kurucuları ve önde gelen liderleri arasında yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze içinde Dayf'ı hedef alma gerekçesiyle sivillerin hayatını kaybettiği 7 saldırı gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.

Gazze'ye yoğun saldırı başlattığı 2014'te de İsrail, Dayf'ı öldürdüğünü duyurmuş ancak bu haberler asılsız çıkmıştı. İsrail basınında, bu dönem Dayf için "hayalet komutan" tanımı yapılmıştı.

İsrail güvenlik teşkilatı, Dayf'ı yakalamak için yoğun çaba gösterdiklerini itiraf etmişti.

  • Gazze saldırısı
  • Hamas lideri
  • İsrail işgali

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