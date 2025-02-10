Hamas'ın kararı Netanyahu'yu tedirgin etti: Güvenlik istişareleri başlattı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nun, güvenlik teşkilatının üst düzey temsilcileriyle istişare gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve 6 Mart'ta göreve başlayacak bir sonraki Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir'in de istişarelere katıldığı kaydedildi.

İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerini ele alacak güvenlik kabinesinin de salı akşamından sabah saatlerine çekildiği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.