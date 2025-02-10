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Dünya

Hamas'ın kararı Netanyahu'yu tedirgin etti: Güvenlik istişareleri başlattı

İşgalci İsrail'in ateşkesi ihlal eden uygulamaları gerekçesiyle Hamas, esir takasını erteleme kararı aldı. Hamas'ın kararı işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tedirgin etti. Gazze kasabı Netanyahu'nun güvenlik istişareleri yaptığı bildirildi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Hamas'ın kararı Netanyahu'yu tedirgin etti: Güvenlik istişareleri başlattı
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nun, güvenlik teşkilatının üst düzey temsilcileriyle istişare gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve 6 Mart'ta göreve başlayacak bir sonraki Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir'in de istişarelere katıldığı kaydedildi.

İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerini ele alacak güvenlik kabinesinin de salı akşamından sabah saatlerine çekildiği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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