Hamas'ın kılına dokunmadığı kadın İsrail'de cinsel saldırıya uğradı

Hamas tarafından 7 Ekim 2023'te kaçırılıp 54 gün Gazze'de esir tutulan Mia Schem, İsrail'e döndükten yaklaşık 16 ay sonra, Mart 2025'te tanınmış kişisel antrenör Nati Avidan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Schem, antrenörün evinde kendisini uyuşturarak cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Schem'in polis ifadesine göre, olay gecesi sosyal bir buluşma sonrası evinde bilinci kapalı halde bulundu. Saatler sonra bir arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Schem'in olayla ilgili net bir hafızası olmadığı, ancak tıbbi muayenede cinsel temas bulguları tespit edildiği belirtildi. Schem, vücudundaki üç fiziksel belirtiyi ve iki ek tıbbi bulguyu delil olarak sundu.

ANTRENÖR YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Antrenör Nati Avidan ise suçlamaları reddederek Schem'in odasına girmediğini iddia etti ancak daha sonra odada kısa süre bulunduğunu kabul etti. Channel 12'ye göre, antrenör poligraf testinde (yalan makinesi) cinsel saldırı sorularında defalarca yalan söyledi. Ynet haber sitesi, aynı kişinin bir yıl önce başka bir kadına "Antrenman sırasında sana bakmaktan kendimi alamadım" gibi cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla da soruşturulduğunu bildirdi.

"SAKLANMASI GEREKEN BEN DEĞİLİM"

Soruşturma devam ederken, olay gecesi Schem ve antrenörle olan üçüncü bir kişinin ifadesi alınamadı, çünkü bu kişi olaydan sonra ABD'ye gitti. Antrenör, Mart 2025'te tutuklandı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Schem, Mayıs 2025'te Channel 12'ye konuşarak, "Saklanması gereken ben değilim" diyerek travmasını kamuoyuyla paylaştı ve olayda kullanılan uyuşturucu maddenin gecikmeli anılara yol açtığını belirtti.

HAMAS'I ÖVMÜŞTÜ

Hamas esareti sırasında kolundan vurulan Schem, anestezi olmadan bir ameliyat geçirmişti. O dönem yayımlanan Hamas'ın videosunda "iyi muamele gördüğünü" ve "her şeyin yolunda olduğunu" söylemiş, serbest bırakıldığında da Uluslararası Kızılhaç aracında "Bana nazik davrandılar, yemekler iyiydi" demişti. Serbest bırakıldıktan kısa süre sonra burun estetiği yaptıran ve nişanlanan Shem İsrail medyasına verdiği röportajlarda ise esaret altında yetersiz tıbbi bakım, izolasyon, tehdit ve ölüm korkusuyla yoğun travma yaşadığını anlatmıştı.