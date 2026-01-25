İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Hamas'ın kurucularından Ebussebih vefat etti

Hamas'ın kurucuları arasında yer alan Siyasi Büro Üyesi Ataullah Ebussebih'in 78 yaşında Gazze'de hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Ocak 2026 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Hamas'ın kurucularından Ebussebih vefat etti
Hamas, Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Ebussebih'in Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle Filistin davasına uzun yıllar hizmet ettiği vurgulandı.

Ebussebih'in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özellikle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

Gazze'de halkıyla birlikte zorlu koşullara sabırla göğüs geren Ebussebih'in, ulusal mücadeleye bağlılığına, fedakarlığına ve halkla iç içe duruşuna dikkat çekildi.

Mesajda ayrıca merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

  • Hamas
  • Ataullah Ebussebih
  • Gazze

