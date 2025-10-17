Soykırımcı İsrail'in 2 yıldır Gazze'de izine bile ulaşamadığı esirlerin Hamas karşıtı sahte eylemle kuzeyden güneye taşındığı ortaya çıktı. Serbest kalan esir, "İsrail istihbaratı gerçek sandığı protestoyu adım adım izledi; bizi fark etmedi" dedi.

İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri 'ölü ya da diri' ele geçirmek için 7 Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl soykırım yaptı. Ancak o esirlerin İsrail istihbaratının gözünün önünde Gazze'nin kuzeyinden güneyine 'protesto' aldatmacasıyla taşındığı ortaya çıktı. Ateşkes anlaşmasıyla serbest bırakılan İsrailli bir asker, Kassam Tugayları'na bağlı Gölge Birliği'nin stratejik planının detaylarını aktardı.

EN ÖNDE SLOGAN ATTIK

Filistinli Gazeteci Tevfik Al Hams'ın haberine göre İsrailli esir asker, 25 Mart 20025'te Gazze'de Hamas karşı sahte bir protesto organize edildiğini söyledi. İsrailli esir "Hamas Gazze'den dışarı" sloganlarıyla yapılan eylemde kendilerinin de yer aldığını belirterek yaşananları şöyle anlattı: "Bize slogan öğrettiler. İsrailli esirler olarak bu göstericilerin ön saflarında yürüdük. Omuzlarda taşındık. İsrail istihbaratı ve uçaklarının gözü önünde Beyt Lahya'dan kuzeye, oradan Beyt Hanun'a, ardından Gazze'ye ve en sonunda güneye, Han Yunus'a kadar bu şekilde ulaştık. Bu planın işe yarayacağını hiç beklemiyorduk. Çünkü keşif uçakları sürekli tepemizdeydi ama bizi fark etmediler. Kim olduğumuzu anlayamadılar. İsrailliler bunun Hamas karşıtı gerçek bir halk gösterisi olduğunu sanıp sevinç çığlıkları attı."

İSRAİL BASININDA 'SIM KART' İTİRAFI

24 News'te yer alan habere göre İsrail ordusu savaş sırasında, esirlerin bulunabileceği bölgelere çok sayıda SIM kart yerleştirdi. Amaç, bölgede esirlerin varlığına dair bilgi toplamaktı. Ancak Hamas bu SIM kartları toplayarak psikolojik savaş başlattı. Hamas bu hatlar üzerinden esir aileleriyle iletişime geçti ve serbest bırakılmadan önce esirlerin görüntülü konuşmasına izin verdi; ailelerden de görüntüleri paylaşmalarını istedi.

