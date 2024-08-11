Hamas'tan, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına çağrı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği ile İİT'yi acil toplantıya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi.

Bu bağlamda, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT- Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararların (Gazze'deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı düzenleme ve İsrail'i, Gazze'de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.

Uluslararası yargı sistemine de seslenilen açıklamada, bu sistemin araçlarının faaliyete geçirilmesi ve Siyonist savaş suçlularının yargılanması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu başta olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm katliamlarda İsrail ordusunun parmağı olduğunun ortaya çıkarılması için uluslararası bir komisyon gönderilmesi gerektiği aktarıldı.

Gazze'de işlenen katliamlardan ABD'nin doğrudan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin siyasi ve askeri desteği olmasaydı İsrail Gazze'de katliam ve savaş suçu işlemeye devam edemezdi. Verilen bu destek, bu katliamlara doğrudan ortak olmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.