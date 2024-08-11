İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına çağrı
Dünya

Hamas'tan, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına çağrı

Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT), Gazze'de 10 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın durması için acil toplantıya çağırdı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Hamas'tan, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatına çağrı
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği ile İİT'yi acil toplantıya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi.

Bu bağlamda, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT- Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararların (Gazze'deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı düzenleme ve İsrail'i, Gazze'de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.

Uluslararası yargı sistemine de seslenilen açıklamada, bu sistemin araçlarının faaliyete geçirilmesi ve Siyonist savaş suçlularının yargılanması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu başta olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm katliamlarda İsrail ordusunun parmağı olduğunun ortaya çıkarılması için uluslararası bir komisyon gönderilmesi gerektiği aktarıldı.

Gazze'de işlenen katliamlardan ABD'nin doğrudan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin siyasi ve askeri desteği olmasaydı İsrail Gazze'de katliam ve savaş suçu işlemeye devam edemezdi. Verilen bu destek, bu katliamlara doğrudan ortak olmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

  • Hamas
  • İslam İşbirliği
  • Gazze soykırımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.