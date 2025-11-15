Hamas'tan Arap Birliği ve İİT'ye çağrı

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin, alçak basıncın ikinci gününde binlerce yıpranmış çadırı sular altında bırakmasıyla daha da kötüleşen zorlu insani koşullar altında yaşam mücadelesi vermesine dair yazılı açıklama yaptı.

Kasım, "Gazze Şeridi halkı, ilan edilen ateşkese rağmen, zorlu yaşam koşulları altında yardımlar kısıtlanarak, yeniden inşa engellenerek ve ablukanın devam etmesi suretiyle soykırım savaşına maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte daha da artan felaketin, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın net bir tavır almalarını gerektirdiğini vurguladı.

Gazze'deki ilk kış fırtınasının dün etkili olmasıyla yüzlerce çadır ile birçok geçici barınma merkezi suyla doldu. Bu durum, iki yıldır süren soykırımın yarattığı insani felaketi daha da derinleştirdi.

Aileler, İsrail'in yıktığı evlerine dönmeleri yasaklandığı için dar bir alanda, "Sarı Hat"tın gerisine sıkışmış durumda. Bu hat, İsrail ordusunun hala kontrol ettiği bölgeler ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası geri çekildiği alanlar arasında bir sınır işlevi görüyor.

İsrail güçleri, bu hattın yakınına yaklaşan Filistinlileri çizgiyi geçmemiş olsalar bile çoğu zaman hedef alıyor.

Abluka ve kısıtlamalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması, sağlık ve eğitim gibi hayati hizmetlerin sunulamaması, Gazze'deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, bölgede bulunan 135 bin çadırın yaklaşık yüzde 93'ünün artık barınmaya elverişli olmadığını ve 125 bininin tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.