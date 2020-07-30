Hamas'tan Arap Birliği ve İİT'ye Mescid-i Aksa çağrısı

AA 30 Temmuz 2020 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 23:01

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın lekeleme, bölme ve tehcir girişimlerine sessiz kalınamayacak kutsallar ve ulusal sabiteler olduğunun işgalcilere bildirilmesi gerektiği belirtildi.

İşgalcilerin saldırganlıklarını sürdürmeleri halinde bunun bedelinin ağır olacağı kaydedilen açıklamada, İsrail'in "Aksa'nın kutsallığını çiğnemek, Yahudileştirmek, bir kısmını ele geçirmek" gibi kötü planlarını sürdürmesinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Rahmet Kapısı, Burak Duvarı, Mervan ve Burak mescitlerinin Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğu vurgulandı.

- FANATİK YAHUDİLERİN MESCİD-İ AKSA'YA BASKINI

İsrail polisi korumasındaki 850 fanatik Yahudi, bu sabah Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yapmıştı.

Yahudi cemaatleri, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlara katılan oruçlu Yahudilerin, sıcak hava nedeniyle su içebileceği yönünde teşvik edici fetvalar da vermişti.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi fanatik Yahudiler tarafından yapılan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarının tehlikesine karşı uyarıda bulunmuştu.