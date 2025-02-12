Hamas'tan ateşkes açıklaması: Anlaşmaya bağlıyız ancak...

Hamas'tan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeniden inşa bahanesiyle Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili açıklamaları" reddedildi.

Açıklamada, Trump'ın söylemleri, "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin sabit ulusal haklarını inkar etmek amacıyla yapılan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi.

"Halkımızı Gazze'den yerinden etme planı başarıya ulaşmayacak." ifadesi kullanılan açıklamada, Filistin halkının sürgün edilmesine yönelik planların birlik olan Filistin, Arap ve İslam dünyasının tutumuyla karşılaşacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki yüce halkımız bombardıman ve saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde durmuştur ve kendi topraklarında sabit kalacaktır. Yerinden edilmeye ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gazze halkının yerinden edilme söylemlerine ilişkin, "İşgalci İsrail, saldırılar ve katliamlarla başaramadığını, tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirmeyen işgalci İsrail'dir, herhangi bir karmaşadan ve gecikmeden İsrail sorumludur." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Netanyahu ise "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07.14 Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, 14 Şubat Cuma gününün Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmeyi amaçlayan "Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke günü" olması çağrısında bulundu.

06.16 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu söyledi.

04.58 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin'de barış çağrısında bulunarak saldırıların son bulmasını istedi.

04.49 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD olarak "Hamas'ın bir daha Gazze'yi asla yönetmemesi gerektiğini" düşündüklerini belirtti.

04.19 Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yardım etme ve Filistin davasına destek olma konusunda oynadığı önemli rolden övgüyle söz etti.

03.21 İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

02.33 Gazze Şeridi'nde esir tutulan bir İsraillinin kardeşi olan Dany Elgart, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ı değil, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ihlal eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kıyametle" tehdit etmesi gerektiğini belirtti.

01.38 Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını ancak Tel Aviv yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve her türlü gecikmeden İsrail'in sorumlu olduğunu duyurdu.

00.53 Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde barınaklar kurmaya, bölgeye ilaç göndermeye ve İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarının yol açtığı zararı değerlendirmek üzere yüzlerce mühendis görevlendirmeye başladığını duyurdu.

00.30 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni "devralma" planını kınayarak, bu önerinin uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

00.04 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal ederek güneydeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere doğru ateş açtı.

00.00 Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullandı.