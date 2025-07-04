Hamas'tan ateşkes açıklaması: İstişareler başladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucuların sunduğu teklifle ilgili Filistinli grupların yöneticileriyle istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün 7 Ekim 2023'ün ardından ilk kez Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Oz'u ziyaret etmiş ve Başbakan'ın burada esir yakınlarına, "Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmayı kabul ettiklerini ve bunu yakında duyuracaklarına inandığını söylediği" öne sürülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Hamas ile rehine anlaşması ve ateşkese varma konusunda ciddi olduklarını belirterek, "Bazı olumlu işaretler var. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hedefimiz en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlamak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını da ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz Pazartesi günü Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirmişti.

- TRUMP, İSRAİL'İN GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKES ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas ise İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.59 Hamas, arabulucular tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve istişarelerin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacağını duyurdu.

02.27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde eski Filistinli tutuklu için taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

01.32 Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan ve İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamaktan vazgeçtiği belgeselin baş yapımcısı Ben de Pear, kurumu kendisini ve ekibini susturmaya çalışmakla suçladı.

01.21 Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye'deki üniversitelerden burs alan Filistinli öğrencilerin tahliye edilmesi yollarını görüştü.

00.46 Beyt Mal el-Kudüs Ajansı, son altı ayda 2,2 milyon dolar değerinde projeye fon sağladığını, bunların 384 bin dolarının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kampanyalarına aktarıldığını duyurdu.

00.02 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerinin enkaz altındaki yaralılara ulaşmasına İsrail ordusunun engel olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.