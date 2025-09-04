Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katil İsrail'e şartları sundular

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yapılan son teklife dair açıklamada bulundu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucular tarafından kendilerine iletilen Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yapılan son teklife olumlu yanıt verdiği hatırlatılarak, İsrail'in teklife cevabının beklediği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın belirli sayıda Filistinli mahkuma karşılık tüm esirleri serbest bırakacağı, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdiren, tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini sağlayacak, Gazze'nin tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için sınır kapılarının yeniden açılmasını ve yeniden yapım sürecinin başlamasını öngören kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğu bir kez yinelendi.

Açıklamada, ayrıca Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetecek, bağımsız, teknokratik bir ulusal yönetimin oluşturulmasına onay verdiği bir kez daha teyit edildi.

İsrail, Gazze'de işgali genişletmek için başlattığı operasyonun ikinci aşamasına geçti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.39 Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kudüs'ün batısında İsrail'e ait "önemli ve hassas" bir hedefi hipersonik balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

03.25 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin 2026'da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak katılacağını ve bu platformda Filistin'de barışın sağlanması amacıyla bir barış gücü gönderilmesini önereceğini söyledi.

02.00 İtalya'nın güneyindeki Katanya kentinde binlerce kişi, İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ve Filistinlilere destek için yürüdü.

00.05 İsrail'de binlerce protestocu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünden aşırı sağcı hükümetten Gazze Şeridi'ne saldırıları derhal durdurarak esir takası anlaşmasına varması çağrısında bulundu.

00.00 Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı ablukayı ve aç bırakma politikasını kınayarak, Arap ve İslam ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA SON 24 SAATTE 113 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 63 bin 746'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 204 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 339'a, yaralananların sayısının da 17 bin 70'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 746'ya, yaralıların sayısının 161 bin 245'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'ye yükseldiği vurgulandı.