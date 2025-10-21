İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9755
  • EURO
    48,8233
  • ALTIN
    5754.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hamas'tan ateşkes mesajı: Kararlıyız

Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

AA21 Ekim 2025 Salı 12:55 - Güncelleme:
Hamas'tan ateşkes mesajı: Kararlıyız
ABONE OL

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbariyye kanalına röportaj veren Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 10 günlük süreci ve esirlerin enkaz altından çıkarılması meselesini değerlendirdi.

Ateşkes anlaşmasına ve Filistinli gruplarla varılan mutabakata bağlı olduklarını vurgulayan Hayye, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Mısır'daki Şarm el-Şeyh zirvesine işaret eden Hayye, "Burada ABD Başkanı ve büyük uluslararası tablo Gazze'de savaşın bittiğini bize teyit etti. ABD Başkanı Donald Trump ve arabuluculardan duyduklarımız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dönüşü olmaksızın bittiğine dair bize güvence veriyor. Bunu, Gazze'ye yönelik saldırıların son bulduğunu ABD Başkanı defalarca söyledi." ifadesini kullandı.

Hayye, anlaşmayı sonuna kadar götürmekte kararlı olduklarını belirterek, anlaşmada geçtiği üzere esirlerin tamamının çıkarılması ve teslim edilmesi konusunda da ciddi olduklarını kaydetti.

Bunlardan herhangi birinin ellerinde kalması konusunda hiçbir istek ve arzularının olmadığına dikkati çeken Hayye, "Ancak cesetlerin enkaz altından çıkarılması konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz ve bu konuda çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İnsani yardımlar meselesine de değinen Hayye, Gazze'ye giren insani yardımların sınırlı olduğuna dikkati çekerek, yardımların miktarının, Gazze'deki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmasını umduklarını ifade etti.

  • Hamas liderleri
  • ateşkes anlaşması
  • Gazze Şeridi

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.