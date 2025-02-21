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Dünya

Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için çarpıcı iddia! 'Gazze kasabı' Netanyahu'yu işaret ettiler

Hamas ile binlerce sivili katleden İsrail arasındaki ateşkesin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından gözler ikinci aşamaya çevrildi. Ateşkesin ikinci aşması hakkında açıklama yapan Hamas, 'Gazze kasabı' Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasını geciktirdiğini öne sürdü.

AA21 Şubat 2025 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için çarpıcı iddia! 'Gazze kasabı' Netanyahu'yu işaret ettiler
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Hamas, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için müzakerelerin başlamadığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci geciktirdiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, sosyal medya üzerinden ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Hamas'ın ateşkes anlaşması ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarını uygulamaya hazır olduğuna işaret eden Kanu, İsrail'den anlaşmanın "insani protokolünün tüm hükümlerini" uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Kanu, Gazze'de varılan esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için yapılacak müzakerelere henüz başlanmadığını ifade etti.

Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirten Kanu, Netanyahu ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili süreçte oyalandığını kaydetti.

Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 ay süren saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını ve bunun araştırılması için uluslararası komite kurulmasını talep ettiklerini belirtti.

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  • Hamas ateşkes
  • Netanyahu geciktirme
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