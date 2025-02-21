Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için çarpıcı iddia! 'Gazze kasabı' Netanyahu'yu işaret ettiler

Hamas, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için müzakerelerin başlamadığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci geciktirdiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, sosyal medya üzerinden ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Hamas'ın ateşkes anlaşması ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarını uygulamaya hazır olduğuna işaret eden Kanu, İsrail'den anlaşmanın "insani protokolünün tüm hükümlerini" uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Kanu, Gazze'de varılan esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için yapılacak müzakerelere henüz başlanmadığını ifade etti.

Hamas'ın ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirten Kanu, Netanyahu ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili süreçte oyalandığını kaydetti.

Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 ay süren saldırılarda uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını ve bunun araştırılması için uluslararası komite kurulmasını talep ettiklerini belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA FİLİSTİN İLE İSRAİL ARASINDA YAŞANANLAR:

İsrail askeri aracının otomobillerine çarpması sonucu yaralanan Filistinli çiftten biri öldü

09:57 İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığını öne sürdü

03:42 CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile ABD'de görüştü

03:39 Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Filistinlilerin Gazze'den ve diğer topraklarından sürgün edilme planlarını "tamamen ve açık bir şekilde" reddettiğini belirtti

02:03 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişleri engellediğini duyurdu

00:50 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları artırma talimatı verdiği bildirildi

00:49 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'deki krizin ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini belirterek "Çözülmeyen Filistin meselesi, sadece Gazze'de değil Lübnan, Suriye ve Yemen'de de şiddeti artırdı." dedi

00:04 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı