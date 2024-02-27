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Dünya

Hamas'tan Avrupa'ya ''sorumluluk'' mesajı: Refah saldırısına engel olmalılar

Hamas, Avrupa liderlerinin İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısına karşı çıkmasına yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik bir saldırıya engel olma sorumluluklarının olduğu belirtildi.

AA27 Şubat 2024 Salı 01:09 - Güncelleme:
Hamas'tan Avrupa'ya ''sorumluluk'' mesajı: Refah saldırısına engel olmalılar
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Hamas, Avrupa ülkeleri liderlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısına karşı çıkmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmak üzere Avrupa liderlerinin Refah'a yönelik bir saldırıyı reddettiği ve bu açıklamaların memnuniyet verici olduğu belirtildi.

SORUMLULUKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, liderlerin söz konusu açıklamalarının, bu hükümetlerin, İsrail'e silah sağlamaya devam ettiği bir dönemde, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik bir saldırıya engel olma sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına işaret edildi.

Açıklamada, AB'ye, İsrail'i, Filistin halkına yönelik savaşını sonlandırması için ciddi ve fiili pozisyonlar alma ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararları doğrultusunda hareket etme çağrısı yapıldı.

"BİR İNSANLIK FELAKETİNİN ÖNLENMESİ GEREKİYOR"

Scholz, 26 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, "Refah'a yönelik geniş çaplı bir operasyona karşı açık bir şekilde uyarıyoruz. Çok sayıda insan bu kente sığınmış durumda ve kaçacak başka alternatif yerleri de yok. Orada güvende de değiller. Bir insanlık felaketinin önlenmesi gerekiyor." demişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da 19 Şubat'ta İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırısı düzenleyeceği açıklamasından derin endişe duyduklarını söylemişti.

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