25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Hamas'tan barış için önemli açıklama! Devri kabul ettiler

Hamas ve Fetih Hareketi'nden heyetler Mısır'da, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü. AFP, iki heyetin de, Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız bir uzmanlar komitesine geçici olarak devrini kabul ettiğini duyurdu. Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin başkanlık ettiği toplantıda komitenin kimlerden oluşacağı ise kararlaştırılmadı.

Hamas, İsrail ile arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Mısır, Katar ve Türkiye'den açık garantiler ve ABD'den doğrudan teyitler aldıklarını belirterek, savaşın fiilen sona erdiğini aktardı.

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik "Tüm Filistin güçlerine uzattığımız ellerle ve açık bir yürekle Filistin ulusal diyaloğuna giriyoruz. Zaman, ulusal uzlaşma zamanıdır, ulusal çıkarları önceliklendirme zamanıdır" açıklamasını yaptı. Kasım, Hamas dahil olmak üzere Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin yönetiminin bağımsız bir uzmanlar komitesine geçici olarak devrini kabul ettiğini duyurdu. Anlaşmaya bağlı kalmaktaki kararlılıklarını teyit eden sözcü Kasım, "Hamas anlaşmanın sahada uygulanması için son derece istekli" ifadelerini kullandı.

İSRAİL SORUMLU

İsrail'e yönelik baskı uygulanması çağrısını yineleyen Kasım, Gazze Şeridi'ndeki kuşatmanın kaldırılması ve bölgeye acil ve yeterli insani yardım malzemesi ile gıda girişine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kasım, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından ve yeterli yardımın girişinin engellenmesinden sorumlu" dedi.

