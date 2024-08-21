İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9313
  • EURO
    37,7931
  • ALTIN
    2735.53
  • BIST100
    10031.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hamas'tan ''cuma gösterisi'' çağrısı

Hamas, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslümanlara ve insan hakları savunucularına, 24 Ağustos Cuma günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde, gösteri yapma çağrısında bulundu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Hamas'tan ''cuma gösterisi'' çağrısı
ABONE OL

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın her yerindeki bütün özgür insanları, meydanlarda, şehirlerde ve başkentlerde 24 Ağustos Cuma günü Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın savunulması için zafer ve dayanışma yolunda seferber olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra "İsrail işgali ve aşırı siyonist saldırganların işlediği suçlara" işaret edilen açıklamada, bu saldırıların Filistinlilerin "topraklarına, halkına ve kutsallarına bağlılığını artırdığı" kaydedildi.

İsrail işgalinin ve işlediği suçların 1948'den bu yana, 76 yıldır devam ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail işgali ve onun katil ordusunun işlediği suçlar ve ihlaller, halkımızın ruhundaki direniş ateşini söndürmeyi başaramayacaktır." denildi.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.

  • Hamas
  • Mescid-i Aksa
  • kundak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.