Hamas'tan dünyaya 17 Nisan çağrısı

Hamas'tan "17 Nisan Filistin Esirler Günü" münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin en ağır psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldığı ve temel haklarından mahrum bırakıldıkları belirtildi.

Filistin Esirler Günü'nün, İsrail'in Filistin topraklarına, kutsal mekânlara ve Filistinlilere yönelik artan saldırıları ile Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü saldırıların gölgesinde geldiği kaydedildi.



Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 14 bin Filistinli esir ve 7 Ekim 2023'ten bu yana düşmanın hapishanelerinde olduğunu kabul ettiği yaklaşık 2 bin Gazzeli esir, en ağır psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kalıyor ve en basit insani haklardan bile mahrum bırakılıyor."

17 Nisan'ın Filistin, Arap ve uluslararası düzeyde "Filistinli Esirlerle Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik suçlardan tamamen sorumlu olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumun ihlallere karşı sessizliğinin kınandığı açıklamada, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına Filistinli esirlerin derhal serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.



Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

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