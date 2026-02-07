İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan dünya'ya çağrı: İsrail'e Gazze için baskı uygulayın
Dünya

Hamas'tan dünya'ya çağrı: İsrail'e Gazze için baskı uygulayın

Hamas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi'ne girişinin sağlanması ve çalışmalarına başlaması amacıyla İsrail'e ciddi baskı uygulanması çağrısında bulundu.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Hamas'tan dünya'ya çağrı: İsrail'e Gazze için baskı uygulayın
ABONE OL

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm taraflara İsrail'e ciddi baskı uygulanması çağrısında bulunarak, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişinin kolaylaştırılması ve Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına başlamasının sağlanmasını istedi.

Hamas Sözcüsü Kasım, "Gazze Şeridi'nde ateşkesten söz edilmesinin, suç işleyen İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde artan bir şekilde Filistinlileri öldürmesi ve yaptığı yıkımları sürdürdüğü bir ortamda hiçbir anlamı olmadığını" ifade etti.

İsrail'in şiddeti tırmandıran politikasıyla arabulucuların ve ABD yönetiminin çabalarını hiçe saydığını ve üzerinde mutabık kalınan hususların uygulanmasına yönelik tüm çağrıları da umursamadığını kaydeden Kasım ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşmasının içeriğini boşalttığını vurguladı.

Hamas 2 Şubat'ta, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.