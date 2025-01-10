Hamas'tan esir açıklaması! ''İsrail tek şartla geri alabilir''

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 462. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL, ESİRLERİNİ ANCAK TAKAS ANLAŞMASIYLA GERİ ALABİLECEK

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in esirlerini takas anlaşması dışında geri alamayacağını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin kaderleriyle oynamakla suçladı.

Hamdan, Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'le yapılacak esir takası anlaşmasının uygulanacak kuralları var ve bu kurallara göre İsrail esirlerini alacak, biz de esirlerimizi alacağız. Ama elbette ki bir anlaşma olmadan esirlerini sağ olarak geri alamayacak." dedi.

Netanyahu'nun, başarı imajı arayışında esirlerin kaderiyle oynadığı, onları serbest bırakmak istemediği ve onları öldürmeyi arzuladığı değerlendirmesinde bulunan Hamdan, Hamas'ın İsrail'in ne istediğini umursamadığını ve kendileri için önemli olanın saldırıların sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi olduğunu vurguladı.

Hamdan, İsrail işgalinin planlarının Filistin halkını aştığı ve artık tüm bölgeyi tehdit ettiği uyarısında bulunarak, "Biz işgale karşı üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz ve kardeşlerimizden de görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Herhangi bir ihmal, sadece Filistin halkını değil, ihmalkar halkları da olumsuz yönde etkileyecektir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 8 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını söylemişti.

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenlendi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu yakınında toplanan göstericiler, ellerinde yakınlarının fotoğraflarını ve savaş karşıtı dövizler taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:10 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in esirlerini takas anlaşması dışında geri alamayacağını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin kaderleriyle oynamakla suçladı.

04:31 ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu ve bu konuda "gerçek bir ilerleme" kaydettiklerini belirtti.

01:22 İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP), İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ile sağlık çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

00:07 Farklı ülkelerden 14 doktor, İsrail'in soykırımının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastalara yardım sağlamak üzere "Rahma Worldwide‎" işbirliğiyle bölgeye ulaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli şehit oldu, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.