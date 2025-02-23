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Dünya

Hamas'tan Filistin halkına direniş çağrısı! İşgalci İsrail Batı Şeria'da saldırı çemberini genişletti

Hamas, 23 yıl sonra ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'ya tank göndermesinin işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü 'soykırım' savaşını sürdürme niyetinin belirtisi olduğunu vurguladı. Öte yandan Hamas, Filistin halkına İsrail'e karşı direnişi artırma çağrısı yaparak, 'İşgalcilerin silahları, tankları ve askeri gücü Filistinlilerin kararlılığı karşısında paramparça olacak ve halkımız tarihi haklarına bağlı kalmaya devam edecektir.' dedi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 23:48 - Güncelleme:
Hamas'tan Filistin halkına direniş çağrısı! İşgalci İsrail Batı Şeria'da saldırı çemberini genişletti
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Batı Şeria'daki operasyonlarını genişletmesi ve yıllar sonra ilk kez askeri takviye ve tank konuşlandırması, düşmanın (İsrail) Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürme ve benzeri görülmemiş yıkım ve tahrip politikasını sürdürme yönündeki tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

İŞGALCİ İSRAİL SALDIRI ÇEMBERİ GENİŞLETTİ

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı çemberini genişletmesi ve 40 bini aşkın Filistinlinin mülteci kamplarından zorunlu göçe tabi tutulmasına işaret edilerek, bunun, Filistin halkı ve direniş örgütlerinin ortak bir cephe kurma zorunluluğunu doğurduğu vurgulandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya 12 ay boyunca Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında kalmak için hazırlık ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne müsaade etmeme talimatı vermesine dikkati çekilen açıklamada, "Bunlar gerçekleşmeyecek hayallerdir. Halkımız ve direnişimiz onları bekliyor ve bütün bu planları bozacaklar." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN HALKINA DİRENİŞ ÇAĞRISI

Açıklamada, Filistin halkına İsrail'e karşı direnişi artırma çağrısı yapılarak, "İşgalcilerin silahları, tankları ve askeri gücü Filistinlilerin kararlılığı karşısında paramparça olacak ve halkımız tarihi haklarına bağlı kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.

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